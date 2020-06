CONCESSIONE DI ALCUNE CROCI DI BRONZO E D’ARGENTO AL MERITO DELL’ESERCITO E CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA DI BRONZO AL VALORE AERONAUTICO.

MINISTERO DELLA DIFESA

COMUNICATO

(GU Serie Generale n.140 del 03-06-2020) Concessione della croce d’argento al merito dell’Esercito (20A02887)

Con decreto ministeriale n. 1333 del 17 marzo 2020, e’ stata concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito al generale di brigata Diodato Abagnara, nato il 3 agosto 1970 a Pagani (SA), con la seguente motivazione: «Comandante della grande Unita’ multinazionale schierata nel Settore Ovest dell’Area di Operazioni del Contingente delle Nazioni Unite in Libano, operando con spiccata lungimiranza, indiscusso carisma e singolare audacia, guidava le Unita’ delle tredici nazioni alleate nelle complesse operazioni volte alla stabilizzazione dell’area mediorientale, conseguendo risultati di assoluta rilevanza. In un contesto caratterizzato da precari equilibri interreligiosi, costante instabilita’ sociale e minaccia di attentati terroristici, affrontando con mirabile perizia e indomita perseveranza anche le situazioni piu’ sensibili, promuoveva un’intensa ed efficace attivita’ di sviluppo economico e culturale, fornendo un decisivo e fondamentale contributo al prosieguo del processo di pace. Ufficiale generale di assoluto valore, in possesso di pregevoli doti professionali, elevava significativamente l’immagine e il prestigio della Forza armata e dell’Italia in ambito internazionale».

Shama (Libano), 18 ottobre 2018 – 8 maggio 2019.

(GU Serie Generale n.140 del 03-06-2020) Concessione della croce di bronzo al merito dell’Esercito (20A02888)

Con decreto ministeriale n. 1335 del 7 aprile 2020, e’ stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito al generale di brigata Domenico Ciotti, nato il 28 agosto 1968 a Salerno, con la seguente motivazione: «Comandante della Missione Bilaterale di Assistenza e Supporto in Libia, ha guidato i propri uomini con somma perizia e pregevole iniziativa, incrementando significativamente tutte le attivita’ di supporto a favore del Governo di Accordo nazionale libico. In un contesto operativo complesso e caratterizzato da forte instabilita’ politica, ha agito con straordinario acume e ferrea determinazione contribuendo efficacemente al sostegno delle Autorita’ libiche nell’azione di pacificazione e stabilizzazione del Paese e nel rafforzamento delle attivita’ di contrasto all’immigrazione, ai traffici illegali e alla minaccia alla sicurezza».

Misurata (Libia), novembre 2018 – luglio 2019.

(GU Serie Generale n.140 del 03-06-2020) Concessione della croce d’argento al merito dell’Esercito (20A02889)

Con decreto ministeriale n. 1336 del 7 aprile 2020, e’ stata concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito al generale di brigata Giacomo Spreafico, nato il 6 marzo 1969 ad Aosta, con la seguente motivazione: «Comandante della Missione di Addestramento dell’Unione europea in Somalia, con ferrea determinazione e costante impegno, ha orientato la propria brillante azione di comando al potenziamento delle capacita’ delle Forze armate e delle Istituzioni della Difesa somale, riuscendo a conseguire risultati di grande rilievo. In un contesto operativo caratterizzato non solo dalla elevata minaccia di azioni terroristiche, ma anche da reali e continui attacchi perpetrati da elementi ostili, guidando con somma perizia le unita’ dipendenti ha fornito un determinante e intelligente impulso a tutte le attivita’ tese al rafforzamento della sicurezza e della stabilita’ della Somalia, riscuotendo unanimi apprezzamenti».

Mogadiscio (Somalia), luglio 2018 – agosto 2019.