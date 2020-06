CONCORSO UFFICIALI RS: LO SME HA CHIESTO LA REVOCA DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI 93 UFFICIALI IN SP DEL R.S.. Questo dopo l’autorevole intervento del CO.CE.R. ESERCITO. A BREVE USCIRA’ UN NUOVO BANDO DI CONCORSO CORRETTO

Roma, 4 giu 2020 – ALLA FINE IL CO.CE.R. ESERCITO HA VINTO IL BRACCIO DI FERRO SUL CONCORSO IN OGGETTO, POICHE’ SUL BANDO DI CONCORSO ERANO PRESENTI DELLE GRAVI MANCANZE CHE AVREBBERO DANNEGGIATO MOLTI COLLEGHI ESCLUSI. Ora bisogna attendere l’uscita di un nuovo bando di concorso corretto secondo quanto previsto dalle nuove norme. L’argomento lo avevamo trattato anche su questo portale, pubblicando la delibera del COCER Esercito, che chiedeva la correzione del bando, clicca qui per approfondire >>>

Trascriviamo di seguito parte del contenuto della lettera di SMD-I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale, del 3.6.2020

1. In relazione alla procedura concorsuale a riferimento, si sarà grati a codesta Direzione Generale se provvederà a porre in essere le azioni necessarie per revocare il concorso stesso, con riserva di una successiva reiterazione del medesimo a quadro normativo vigente e previo incremento del numero dei posti a concorso con quelli già autorizzati dallo Stato Maggiore per l’anno corrente.

