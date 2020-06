DISCUSSIONE NUOVA LEGGE SUI SINDACATI MILITARI: NON CI SIAMO, VENGONO “DISINNESCATI” DI QUELLE PREROGATIVE DI TUTELA CHE INVECE HANNO GLI ALTRI SINDACATI NON MILITARI

Roma, 4 giu 2020 – Forze armate, presentata proposta di legge sui sindacati militari. Organizzazioni: ‘Deludente’. Aresta (M5s): ‘È un compromesso, ma efficace’. La nuova proposta di legge “Corda” garantisce ai membri delle Forze Armate e di polizia a ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza) di costituirsi in sindacati. Critiche da parte della categoria: “Sindacato spuntato e condizionabile”. Se quella presentata dalla commissione Difesa alla Camera doveva essere una legge-svolta per il diritto dei militari di avere sindacati propri, dopo anni di battaglie e il ricorso alla Corte Costituzionale, da parte di alcune delle neonate organizzazioni di categoria si levano le proteste per quello che in molti hanno definito una proposta “iniqua, dannosa e discriminatoria”, un accordo al ribasso che priva gli uomini e le donne in uniforme di “diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione”, con un testo “molto deludente” che “disegna un sindacato spuntato e condizionabile, poco più che una rappresentanza ‘privatizzata’”. L’articolo De IlfattoQuotidiano.it e’ disponibile qui >>>

