STATALI, dalla Corte dei Conti arriva l’ok al decreto sull’anticipo del TFS (Trattamento fine servizio, cosi’ detta liquidazione/buoniuscita)

Roma, 5 giu 2020 – CONCLUSO L’ITER PER CONCEDERE UN ANTICIPO DEL TFS AI DIPENDENTI STATALI CHE VANNO IN PENSIONE. Finita l’epoca in cui bisognava aspettare 1 o 2 anni per avere la meta’ del TFS spettante al lavoratore statale. Una “punizione” in vigore da oltre un decennio, voluta da un governo dell’epoca, per fare respirare inizialmente le casse dell’INPS, e cercare di non appesantire ulteriormente i conti dello Stato. Il problema non sara’ del tutto risolto, ma questa nuova norma prevede un anticipo del TFS di 45.000 euro; il resto poi sara’ percepito secondo le attuali leggi in vigore

Il Ministro della Funzione Pubblica DADONE: La Corte dei conti “ha registrato lo schema di decreto per l’anticipo del Tfs”. Lo comunica in una nota la ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, precisando che il ministero è ora “in attesa della restituzione formale dell’atto”.

Si tratta, continua la nota, di “un ulteriore e rapido passaggio che ci consentirà di dare seguito alla convenzione con Abi per fissare così le condizioni più vantaggiose possibili a beneficio dei tanti pensionati della Pubblica Amministrazionea che attendono questa importante misura”.

L’anticipo, fino a un massimo di 45 mila euro, sarà erogato dagli istituti di credito aderenti (il cui elenco sarà pubblicato sul sito dell’ Abi non appena sarà ufficializzata la Convenzione tra l’ Associazione bancaria italiana e la Funzione pubblica) con un tasso di interesse agevolato che dovrebbe attestarsi sotto il 2%. Gli interessi pagati saranno detraibili al 50% dalla dichiarazione dei redditi.

Non rimane che attendere le ultime disposizioni e per chi ne ha bisogno bastera’ chiedere i soldi alla banca, e scaricare meta’ degli interessi al 2% sul 730. Oppure, per evitare di pagare qualche centinaio di euro, aspettare le normali procdure:

– attesa di 12 mesi nel caso di cessazione dal servizio (limiti di eta’ o ausiliaria).

– attesa di 24 mesi per le dimissioni o il licenziamento per i primi 50.000 euro di liquidazione, ulteriori 12 mesi per la parte eccedente e fino a 100.000 euro, e ancora un anno in più per quella che eventualmente supera i 100 mila.

