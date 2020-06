NEWS EX 958 VINCITORI DI CONCORSO A MARESCIALLO / ADEGUAMENTI DEGLI STIPENDI E ARRETRATI

Roma, 6 giu 2020 – Applicazione (parte economica) decreto nomina a Maresciallo del personale vincitore del concorso interno straordinario indetto ai sensi dell’articolo 2197 ter del D.Lgs. 66/2010 (si tratta del personale militare ex Legge 958 dei Ruoli Sergenti e Graduati). Il CUSI di SMD ha predisposto e aggiornato la piattaforma web per adeguare gli stipendi ed elargire gli arretrati economici (PER CHI SPETTANO) al personale ex 958 promosso al grado di maresciallo. Ora e’ proprio questione di poco tempo, a distanza di mesi dalla promozione all’attuale grado.

Segue lettera diffusa dal CUSI in data 29.5.2020.

