SMART WORKING / TUTTI “UBRIACHI” DAL NUOVO SISTEMA LAVORATIVO? Ora lo chiamano smart working. Prima si chiamava telelavoro

Roma, 7 giu 2020 – ORA IL CARTELLINO E’ DIVENTATO UN FETICCIO? IL LAVORO SOTTO LO STATO VA SVOLTO SUL POSTO DI LAVORO, NON A CASA. A casa ci lascerei in smart working solamente e temporaneamente i casi molto particolari da individuare con apposita disposizione. Per l’italiano fatta la legge trovato l’inganno. Ad esempio: chi e come si controlla il dipendente dello stato che non esca da casa nelle 36 ore settimanali che deve lavorare? Chi controlla che sia il dipendente statale a lavorare da casa, mettendoci magari un altro addestrato da lui e che lavora per lui, mentre l’impiegato statale fa dell’altro? Non sono solo delle domande, ma servono delle risposte e certezze.

Poi stare a casa significa isolarsi dal contesto lavorativo e diventare delle macchine. Manca la collaborazione viso a viso, la discussione, i rapporti interpersonali. Diventerebbe un lavoro sterile. Ecco perche’ ritengo che i casi di vero smart working siano riservati a pochissime persone e con problemi evidenti dimostrabili.

Le persone hanno bisogno di uscire da casa, e non isolarle dentro 4 mura. Spero che questa sbornia da smart working si assopisca e si ritorni alla normalita’, per il bene di tutti e soprattutto dello Stato.



Per completare il nostro intervento segnaliamo la lettura dell’intervista al Ministro della Funzione pubblica FABIANA DADONE, uscita sul giornale La Stampa, dal titolo:

Superiamo il feticcio del cartellino. Smart working al 40% negli uffici pubblici

FABIANA DADONE, MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: La mia intervista di oggi a La Stampa, di Federico Capurso.

Ministra, lo smart working nella pubblica amministrazione funziona? Diventerà strutturale?

Vorrei mantenere tra il 30 e il 40 percento dei dipendenti pubblici in smart working anche nel post-Covid. Abbandoniamo il feticcio del cartellino, le polemiche sui furbetti, e iniziamo a far lavorare per obiettivi, con scadenze giornaliere, settimanali, mensili.

Come funzionerà?

Non si tradurrà solo in un “lavorare da casa”, ci saranno anche delle postazioni di co-working. E servirà un cambiamento di mentalità, nella formazione del personale e nel ruolo dei dirigenti. Chi lavorerà in smart-working e per quanto tempo lo decideranno in autonomia le diverse amministrazioni.

Non c'è un pericolo maggiore per la sicurezza dei nostri dati?



