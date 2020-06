PROMOZIONI EI / PUBBLICATA FINALMENTE LA CIRCOLARE DI PROMOZIONE AL GRADO DI LUOGOTENENTE DEI PRIMI MARESCIALLI ESERCITO ALIQUOTA 31.12.2018

Roma, 8 giu 2020 – SI DA NOTIZIA DELLA CIRCOLARE DI PERSOMIL DEL 31.5.2020, SULLE PROMOZIONI IN OGGETTO. PERSOMIL ha reso noto che i sottonotati Primi Marescialli, appartenenti al ruolo Marescialli dell’Esercito, iscritti nel quadro di avanzamento formato per l’anno 2018, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0210766 in data 28 maggio 2020, in corso di registrazione, sono promossi al grado di Luogotenente con anzianità giuridica e amministrativa a fianco di ciascuno indicata, ai sensi dell’articolo 2251-ter, commi 3-bis, 3-sexies e 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, prendendo posto in ruolo come segue:….

I gradi di Luogotenente potranno essere indossati non appena sara’ partecipata la notifica da parte del Comando di appartenenza.

Aggiornamento presumibile busta stipendio e arretrati tra circa 2 – 3 mesi.

La circolare completa dei nomi non possiamo pubblicarla poiche’ sulla stessa sono indicati alcuni dati sensibili e sottoposti a privacy. La circolare potete trovarla presso i vostri Comandi oppure è possibile che sia disponibile in intranet della FF.AA..

