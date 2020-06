ART . 54 / RICALCOLO PENSIONE MILITARE / LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata emette una nuova sentenza positiva al ricorrente. Questa volta dell’Arma dei carabinieri. UN’ALTRA SCONFITTA PER L’INPS.

Roma, 9 giu 2020 – L’INPS, ANCHE IN PERIODO DI CORONAVIRUS VIENE CONDANNATA AL RICALCOLO DELLA PENSIONE DI UN CARABINIERE SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALL’ART. 54. La Sentenza emessa dalla Corte dei Conti della Basilicata e’ la n. 13/2020/C del 9.6.2020. E’ possibile che dopo centinaia di ricorsi persi da parte dell’INPS la stessa si ostina ancora a non riconoscere questo diritto? Per il personale militare in pensione va ricordato che e’ bene ricorrere e non arrendersi mai. Il ricalcolo e’ un diritto.

In sostanza il giudice ha concluso:

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di parte attrice e per l’effetto, dichiara il diritto del sig. XXXX alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, a valere sui ratei spettanti a ritroso e con decorrenza dalla domanda dell’interessato.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

La sentenza completa e’ disponibile qui >>>

Cerca nel sito Search for: