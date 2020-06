CONCORSO UFFICIALI RS / La risposta del Capo di SME alla Delibera n. 21/2020 del COCERl EI: “concorso per il reclutamento di complessivi 93 Ufficiali nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell’Esercito, anno 2019”

Roma, 9 giu 2020 – TUTTO A DATA DA DESTINARSI. IL CONCORSO E’ STATO ANNULLATO E BISOGNA RIORGANIZZARNE UNO NUOVO. Grazie all’interessamento dei Delegati del CO.CE.R. Esercito si e’ riusciti ad annullare il ricorso in oggetto in considerazione che lo stesso non aveva percepito le novita’ legislative introdotte dall’ultimo correttivo al riordino delle carriere del dicembre 2019. Ora si attende l’uscita del nuovo bando.



Di seguito pubblichiamo la risposta del Capo di SME, clicca qui >>>

