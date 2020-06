Modifica alla graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 45 (quarantacinque) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, di cui al Decreto Dirigenziale del 28/11/2018

Roma, 9 giu 2020 – Con Decreto Dirigenziale 12.5.2020 di PERSOMIL e’ stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il reclutamento di 45 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0685121del 28 novembre 2018.

Qui trovi il Decreto dirigenziale 12 maggio 2020 nr_0185057, clicca qui >>>

