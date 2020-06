NOTIZIE FLASH 9 GIUGNO 2020

Baghdad, aereo militare USA C-130 precipita durante l’atterraggio. I due piloti del velivolo hanno riportato lievi ferite e sono in condizioni stabili. A bordo 26 passeggeri e sette membri dell’equipaggio.

Il Sacrario militare di Cima Grappa è in condizioni di degrado. “Erbacce, sporcizia, rotture in diverse tombe ed inoltre, in alcune giornate, la presenza scomposta e non rispettosa di visitatori”. Questo il risultato dell’assenza nei compiti di vigilanza e di cura dello stesso nel periodo di chiusura della mobilità dovuta al Covid.

Corsi per i giovani dell’Esercito di stanza in Veneto perché diventino anche esperti elettricisti muratori, impiantisti, idraulici, falegnami, fabbri e carpentieri. Il protocollo, di durata biennale, coinvolgerà 120 giovani in corsi intensivi teorico-pratici, guidati da esperti artigiani, della durata di 180-200 ore. L’obiettivo è qualificare le competenze operative del personale delle Forze Armate per svolgere attività nell’ambito delle infrastrutture militari sul territorio nazionale e internazionale.

Il presidente americano Trump ha ordinato al Pentagono di richiamare almeno 9500 soldati americani dalla Germania entro settembre 2020. La decisione aumenterà di certo le tensioni tra Washington e la Nato. Attualmente in Germania sono 34.500 i militari distribuiti su tre grandi basi.

Covid- 19 – Maresciallo dei carabinieri fuori pericolo dopo 80 giorni di ospedale. Si tratta dell comandante della stazione di Voghera. Si annuncia una lunga riabilitazione.

