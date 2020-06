Militari dell’esercito seguiranno corsi per diventare esperti tuttofare, l’accordo tra Regione Veneto e Verona

Roma, 10 giu 2020 – UNA VOLTA ERANO ATTIVITA’ RISERVATE ALLE MAESTRANZE DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. ORA LE FF.AA. PUNTANO ALL’AUTOSUFFICIENZA CON IL PERSONALE MILITARE. Anche perche’ il personale Civile della Difesa non viene rimpiazzato da oltre trenta anni. Sono lavori importanti per l’efficienza delle infrastrutture e per la collaborazione esterna in caso di operazioni di soccorso, emergenze, calamità e missioni di pace.



Siglato l’accordo

L’assessore regionale del veneto con delega alla Formazione e lavoro, Elena Donazzan e il generale di corpo d’armata di Verona, Giuseppenicola Tota, hanno siglato un accordo per organizzare insieme, con il supporto e l’esperienza dei Centri di formazione professionale del sistema veneto, dei corsi professionalizzanti pensati per i giovani dell’Esercito di stanza in Veneto perché diventino anche esperti elettricisti, muratori, impiantisti, idraulici, falegnami, fabbri e carpentieri.

