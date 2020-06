Uniamo le forze, i militari vogliono un sindacato e non devono essere illusi

Roma, 10 giu 2020 – Comunicato Sindacato Militare SAM: In queste ore le segreterie di tutte le sigle asseverate stanno ricevendo il nostro invito ad unire le forze in questa battaglia per i diritti. L’attuale DDL sui sindacati militari, in discussione creerà, un diritto sindacale di serie C, elusivo della sentenza 120/2018 Corte Cost., non conforme a quanto disposto dagli artt. 39 e 52 Cost. e contrario allo spirito della Cedu. Le associazione costituite hanno il dovere morale di non prendere in giro il personale. Chiediamo insieme una legge che disciplini l’esercizio del diritto sindacale per i Militari quanto meno per come normato per la Polizia di Stato. Lo dobbiamo ai colleghi che credono in questa conquista epocale e non vogliono, e non devono, essere illusi almeno da chi dovrebbe tutelarli. (SAM)

Segue lettera.

