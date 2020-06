DECRETI IMMISSIONE SERVIZIO PERMANENTE VFP4 ESERCITO, MARINA E MODIFICA AL BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 28 SOTTOTENENTI ARMA CARABINIERI

Roma, 11 giu 2020 – Decreto dirigenziale 28 maggio 2020 nr_0208925 – Immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il 2019, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 16 settembre 2015.

SCARICA IL FILE>>>>>

Decreto interdirigenziale 29 maggio 2020 – Ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella Marina Militare dei vincitori del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2019, di 158 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto.

SCARICA IL FILE>>>>>

Decreto dirigenziale 1 giugno 2020 – Modifiche del bando e delle relative prove del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 28 (ventotto) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, tratti dai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in servizio permanente, per l’anno 2020 bandito con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0120968 del 17 marzo 2020.

SCARICA IL FILE>>>>>

Cerca nel sito Search for: