PERSOMIL: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio

Roma, 11 giu 2020 – NESSUNA RIDUZIONE DELL’INDENNITA’ OPERATIVA PER CHI SI TROVA IN “TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO”. Infatti PERSOMIL precisa ancora: si ritiene opportuno precisare, inoltre, che la TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO, stante la sua equiparazione agli effetti economici e previdenziali al servizio prestato, sancita dall’art. 87, comma 6 del citato DL 18/2020, è da considerare istituto straordinario che va in deroga al regime sospensivo di cui all’art. 17, comma 8 della Legge 23 marzo 1983, n. 78.

Segue circolare di PERSOMIL del 10/6/2020:

