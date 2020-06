MILITARI FORZE ARMATE. BUONE POSSIBILITA’ CHE PASSINO GLI EMENDAMENTI AL DL RILANCIO NR, 34 DEL 19/5/2020. Si tratta della soppressione dei limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito per il personale militare delle Forze Armate (art. 20). UN OTTIMO LAVORO INNESCATO DAL CO.CE.R. ESERCITO SUL DL-18

Roma, 12 giu 2020 – LE RICHIESTE DEL CO.CE.R., AVANZATE DURANTE LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO N. 18, CONTINUANO A RISUONARE NEL PARLAMENTO. SULLA BASE DI QUESTO, SONO STATI PRESENTATI DEGLI EMENDAMENTI AL DL NR. 34 DEL 19/5/2020. POTREBBERO ESSERCI BUONE POSSIBILITA’ CHE I SUDDETTI, INSERITI NEL DL RILANCIO, TROVINO UN CONSENSO UNANIME ED UNA CONVERGENZA FATTIVA CON LA MAGGIORANZA DI GOVERNO. COME ACCADUTO IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE NR. 18.

Nel merito, gli emendamenti attualmente depositati prevedono l’elargizione di un bonus di 1.000 euro netti per il personale militare infermieristico impegnato durante l’emergenza Covid-19.

L’altro emendamento – all’art. 20 – riguarda la soppressione dei limiti di ore di lavoro straordinario retribuito.

Se il Parlamento confermasse le volontà profuse nel DL 18, il CO.C.ER. Esercito metterebbe a segno un fondamentale tassello nella strada che conduce all’equiparazione del trattamento del personale delle Forze Armate a quello delle Forze di Polizia.

Il testo del DL RILANCIO nr. 34 del 19/5/2020, ed in particolar modo l’art. 20 e l’art. 20-bis, potete consultarlo cliccando qui >>>

Segue articolo Agenzia ANSA, sul voto agli emendamenti.



Dl rilancio: martedì voto su emendamenti. Lunedì ci sarà la discussione su complesso proposte modifica.



(ANSA) – ROMA, 11 GIU 2020 – Slitta a martedì mattina, dalle 10, l’avvio delle votazioni in commissione Bilancio alla Camera sugli emendamenti al dl Rilancio. E’ quanto stabilito dall’ufficio di presidenza. Lunedì ci sarà la discussione, a partire dalle 18, sul complesso delle proposte di modifica che si sarebbe dovuta tenere oggi.

