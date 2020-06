Salvatore Segnin: In Trentino Alto Adige “il terzo comitato più numeroso del Sindacato L.R.M.”.

Roma, 15 giu 2020 – Oggi anche i militari dell’Esercito Italiano di stanza nel Trentino Alto Adige avranno, per la prima volta, i loro rappresentanti sindacali. Si è costituito, infatti in Trentino il Comitato Regionale Trentino Alto Adige dell’associazione sindacale Libera Rappresentanza dei Militari, il primo sindacato dell’Esercito Italiano. A farne parte il presidente Luigi Antonio Cantoro ed il vice Massimo Peruzzo, il segretario regionale Fabrizio Censori ed il vice Michelangelo Russo, il tesoriere Paolo Petrillo, il direttore grandi eventi Marcello Ciaramella, il responsabile delle convenzioni Marco Coppola inoltre sono stati nominati i vari responsabili di sezione dei reparti presenti in tutto il territorio regionale.