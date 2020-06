CAOS ALLOGGI DEMANIALI DA VENDERE / Il disappunto di CASADIRITTO. LE OCCUPAZIONI DI OSTIA

Roma, 16 giu 2020 – CASADIRITTO: CARO MINISTRO DELLA DIFESA, IN PARLAMENTO LE CHIEDONO NOTIZIE SULLA LUNA E LEI SEMBRA CHE INDICHI IL DITO. L’episodio di quanto è accaduto e sta accadendo ad OSTIA, è a dir poco inusuale e grave. Inusuale perché ci risulta che in Italia è la prima volta che una organizzazione estremistica ed altro ( altro è di loro stessa ammissione) occupa una intera area militare, senza che almeno dopo un minuto le Istituzioni facciano quanto loro compete. Grave perché l’occupazione in questione, con le modalità descritte ampiamente dalla stampa nazionale e da quella locale, Agenzie di stampa comprese e TV, alle quali si aggiungono le dichiarazioni del Sindaco di Roma e del Presidente del X Municipio, all’unanimità concordi nel condannare l’operazione ad eccezione di alcuni “fedelissimi” per vicinanza di schieramento.

