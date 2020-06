COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA 2020 / ERRATA CORRIGE / PERSOMIL pubblica il nuovo elenco aggiornato dei rinunciatari e altri che entrano in lista. RISPETTO ALLA PRIMA LISTA RIMANGONO ESCLUSI 3 COLLEGHI.

Roma, 16 giu 2020 – QUESTA LA NUOVA SITUAZIONE DEI 226 MARESCIALLI DA COLLOCARE IN AUSILIARIA A DOMANDA ANNO 2020. L’ELENCO AGGIORNATO E’ DISPONIBILE CLICCANDO SUL LINK A FONDO PAGINA. ALLA FINE DOVREBBERO ESSERE STATI ESCLUSI 3 COLLEGHI CHE INVECE ERANO RIENTRATI SULLA PRIMA LISTA DELL’AUSILIARIA DIFFUSA IL 27/5/2020. Sul precedente elenco, tuttavia, non sono stati inseriti i nominativi di otto Sottufficiali (in possesso dei requisiti previsti per fruire della cessazione dal servizio con collocamento in ausiliaria ai sensi degli artt. 2229 e 2230 del Decreto Legislativo n. 66/2010), le cui istanze, regolarmente assunte a protocollo ai sensi di legge da parte degli Enti di servizio degli interessati, non sono pervenute a PERSOMIL prima della diramazione del citato elenco, a causa di disguidi postali dovuti alla trasmissione/ricezione delle stesse tramite i canali informatici.

Si precisa, inoltre, che dal citato elenco sono stati stralciati i nominativi di cinque Sottufficiali, che, nel frattempo, hanno prodotto istanza di revoca della domanda di cessazione.

Persomil ha provveduto, pertanto, ad allegare il nuovo elenco, debitamente rettificato, che sostituisce il precedente allegato alla circolare a seguito.

La circolare di Persomil, e il nuovo elenco (In allegato B), lo puoi scaricare da qui >>>

La precedente lista (In allegato C) del 27/5/2020, e’ visionabile qui >>>

Cerca nel sito Search for: