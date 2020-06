IL GENERALE GEROMETTA AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

Roma, 16 giu 2020 – Dall’Esercito dove è stato anche comandante del Reggimento “Savoia Cavalleria”, sino al Kosovo e al Libano, poi al Comune di Roma dove ha comandato l’unità Organizzativa Risorse Umane: Paolo Gerometta (richiamato in servizio dall’ausiliaria per le esigenze di Roma Capitale) è il nuovo comandante dei Vigili Urbani di Roma. Il Gen. Gerometta prende il posto di Antonio Di Maggio che però non lascia il Corpo, sarà sempre una guida per la Polizia Locale di Roma come superconsulente.

