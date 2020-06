Concorso 137 Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP) Marina Militare – SCADENZA 16 LUGLIO 2020

Roma, 17 giu 2020 – E stato pubblicato il Bando del Concorso 137 AUFP Marina Militare 2020, valido per l’ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP).

Il Concorso prevede 137 Posti, così ripartiti:

75 Posti come Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del Ruolo Normale,di cui:9 Posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale, di cui:

1 per ingegneri elettrici

1 per chimici

1 per ingegneri meccanici

6 per ingegneri navali

2 Posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali

10 Posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture, di cui:4 per ingegneri elettrici

6 per ingegneri civili o architetti

14 Posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui:12 per medici

2 per farmacisti

40 Posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto

62 Posti come Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del Ruolo Speciale,di cui:24 Posti per il Corpo di Stato Maggiore

2 Posti per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare

6 Posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui:3 per veterinari

3 per psicologi

30 Posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto

Per ciascun Corpo sono previste riserve di Posti (che possono essere consultate all’interno del Bando) a favore dei diplomati presso le Scuole Militari e/o dei figli di militari deceduti in servizio e/o al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze Armate. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 16 Luglio 2020 seguendo la procedura online disponibile sul Portale dei Concorsi del Ministero della Difesa ed esplicitata all’interno del Bando di Concorso

SCARICA IL BANDO>>>>>

