DIAMO UN AIUTO CONCRETO AL NOSTRO COLLEGA: C.le Magg. Ca.Sc. Adriano MARTI. Deve assistere e seguire la sua Bambina gravemente malata. PER AIUTALO – IN BASE ALLE NUOVE NORME – POSSIAMO DONARGLI UN GIORNO DELLA NOSTRA RIMANENZA DELLA LICENZA ORDINARIA/PERMESSI DELL’ANNO 2019

Roma, 17 giu 2020 – NON BASTA FARE SOLTANTO INFORMAZIONE, MA QUANDO SERVE BISOGNA FARE DI PIU’: CERCARE DI AIUTARE CHI E’ VERAMENTE IN DIFFICOLTA’. E questa volta in difficolta’ e’ la Famiglia di un nostro collega. Una triste storia che molti gia’ conoscono, come conoscono di persona il collega MARTI Adriano, in servizio a Cordenons (PN). Noi l o abbiamo gia’ fatto divulgando, per quanto e’ stato possibile, una raccolta fondi di iniziativa privata – ancora in atto – per le cure della piccola Vittoria, figlia del nostro collega MARTI Adriano.

PERCHE’ E COME FARE A DONARE UN GIORNO DI LICENZA ORDINARIA/PERMESSI DEL 2019. (si tratta di una nuova opportunita’ per il militare, da effettuare tramite la propria catena di comando. Vediamo come).



La richiesta e’ rivolta ad ogni appartenente dell’Esercito Italiano, al cuore di ogni soldato di qualsiasi ordine e grado, per chiedere un gesto d’affetto, un semplice giorno di ordinaria dell’anno 2019 da devolvere in suo favore per consentirgli di stare accanto a sua figlia Vittoria, gravemente malata.

Donare un giorno di ferie/permessi solidali (anno 2019) al C.le Magg. Ca. Sc. Adriano Marti del 132^ Reggimento “Carri” di Cordenons, la cui figlia Vittoria dallo scorso febbraio ha scoperto di avere un raro e aggressivo tumore al cervello, e’ facile. Basta rivolgersi all’Ufficio Maggiorita’ del proprio Ente e compilare l’istanza di cessione (Istanza disponibile qui) prevista dalla nuova Direttiva di PERSOMIL nr. 0208127 del 27/5/2020 (Non e’ complicato. Bastano 5 minuti per aiutare concretamente il nostro collega regalandogli del tempo per seguire le cure della figlia.

Il collega Adriano e la piccola Vittoria ringraziano già per quanto è stato fatto e per tutta la vicinanza dimostrata da tanti colleghi e dalla Forza Armata.

