ANPPE Vigili del Fuoco : bene l’emendamento di FDI su riconoscimento vittime del dovere per CORONAVIRUS

Roma, 18 giu 2020 – Adesso tocca dire si all’emendamento al decreto rilancio, presentato da FDI, che intende riconoscere i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere a quel personale appartenente alle Forze dell’ordine e al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che sono deceduti a seguito di contagio da Covid-19. E’ quanto dichiara il presidente di FILP ANPPE VVF Fernando Cordella. Purtroppo, continua Cordella, la nostra categoria è stata in prima linea per combattere l’emergenza COVID-19 e in alcune circostanze ci siamo ritrovati in situazioni operative complesse, dove soccorrere pazienti affetti dalla malattia è stato fatale per alcuni nostri colleghi. Ecco perché chiediamo che tutti, in particolare governo e maggioranza esprimano un parere favorevole affinché venga riconosciuto quel giusto riconoscimento alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco, che insieme ai medici e gli infermieri, sono stati altamente esposti al rischio da contagio al Coronavirus.

