CO.CE.R. ESERCITO / BENE CASERME VERDI E AUSPICHIAMO IMPULSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

Roma, 18 giu 2020 – Il CO.CE.R. Esercito alla luce del proficuo incontro svolto oggi con il V Reparto Affari Generali, esprime soddisfazione per lo stato del percorso d’attuazione e delle linee programmatiche del progetto “Caserme Verdi”, un’iniziativa fondamentale per accrescere l’operatività, incrementare la sicurezza e il benessere del personale unitamente a misure di breve termine già in corso.

Quello delle “Grandi infrastrutture-Caserme Verdi”, lanciato dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale Salvatore Farina, è un progetto ampio e ambizioso che va a rispondere alla necessità di dotare la Forza Armata di infrastrutture moderne, a risparmio energetico ed ecosostenibili.

Il CO.CE.R. Esercito accoglie con soddisfazione la visita del Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, presso il comprensorio “Ten. Vitali” di Pisa, infrastruttura che rappresenta il primo passo concreto e il modello di riferimento nell’implementazione del progetto. La presenza del Vertice del Dicastero costituisce segno tangibile dell’attenzione verso questo settore di fondamentale importanza per il benessere del personale e dello loro famiglie.

Risulta parimenti di grande importanza e assai urgente imprimere un decisivo impulso al piano di ristrutturazione degli alloggi di servizio, attività già avviata e che ha bisogno di sostegno finanziario per poter recuperare fino a 2.500 alloggi nei prossimi 5 anni, ciò al fine di disporre di capacità abitative per le famiglie, in particolare nei grandi centri urbani dove il “problema casa” è più sentito.

Al riguardo il CO.CE.R. Esercito auspica che la politica si impegni concretamente e fattivamente ad assicurare i fondi necessari a dotare la Forza Armata di un parco infrastrutturale all’avanguardia e alloggi per il personale e le famiglie.

Roma, 18 giugno 2020

IL COCER ESERCITO

Il presente Comunicato Stampa è stato approvato all’unanimità con la Delibera n.29/2020 del Co.Ce.R. Sezione Esercito.

