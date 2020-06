NEWS / NOIPA HA RESO VISIBILE IL NUOVO CEDOLINO STIPENDIO MESE DI GIUGNO. All’interno troviamo il “PREMIO COVID” e per alcuni (di sicuro per i 1° LGT Esercito) gli arretrati promozione alla nuova qualifica

Roma, 18 giu 2020 – VISTA LA CRISI DI LAVORO, QUALCUNO SI ASPETTAVA IL FESI 2019 GIA’ PAGATO IN GIUGNO. MA COSI’ NON E’. PER IL FESI BISOGNA ASPETTARE AGOSTO. CASI ECCEZIONALI A LUGLIO O SETTEMBRE. Pagato invece il premio COVID-19 previsto per il solo mese di marzo 2020, e per i soli giorni di presenza sul posto di lavoro. Peccato che il Governo lo abbia previsto per il solo mese di marzo, quando molti sono stati impegnati con il Coronavirus anche nei mesi successivi.

Poi per alcuni troviamo gli arretrati economici relativi alla promozione di grado/qualifica. Quella della foto si riferisce ad un collega promosso primo luogotenente dell’esercito con anzianita’ di qualifica 1.1.2019. Per questi colleghi promossi manca ancora da aggiornare la voce dell’importo aggiuntivo pensionabile, ritoccato dall’ultimo riordino dei gradi, anche se di poche euro.

NESSUNA NOVITA’ invece per il premio una tantum previsto per i gradi apicali, previsto sempre dall’ultimo riordino dei gradi del 2019, entrato in vigore nel 2020.

Questo cedolino di giugno prevede l’esigibilita’/valuta dello stipendio per martedi 23 giugno 2020.

Cerca nel sito Search for: