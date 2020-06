Raccolta fondi per la piccola Vittoria (FIGLIA DI UN NOSTRO COLLEGA MILITARE). Ha solo 6 anni e a febbraio di quest’anno le è stato diagnosticato un tumore maligno del tronco encefalico

Roma, 18 giu 2020 – CONTINUA LA RACCOLTA FONDI PER LA PICCOLA VITTORIA, FIGLIA DI ALESSANDRA E DI UN NOSTRO COLLEGA MILITARE (CM. C. SC. ALESSANDRO MARTI) IN SERVIZIO A CORDENONS (PN). (Notizia verificata).

Ulteriori informazioni:

“Molti già conoscono la storia della nostra bimba. Vittoria ha quasi 6 anni e a febbraio di quest’anno le è stato diagnosticato un tumore maligno del tronco encefalico.. Questa raccolta fondi è destinata a cure mediche eventualmente all’estero se qui non riuscissimo a trovare una cura adeguata”. Per aiutare la piccola Vittoria e’ semplice, basta collegarsi qui e donare una cifra scelta da te >>> CONDIVIDETE ANCHE QUESTA INIZIATIVA SU FACEBOOK: https://www.facebook.com/donate/895148514338253/ ————————————————– .

VEDI ANCHE: OLTRE ALLA RACCOLTA FONDI, DIAMO UN ULTERIORE AIUTO CONCRETO AL NOSTRO COLLEGA: C.le Magg. Ca.Sc. Adriano MARTI. Deve assistere e seguire la sua Bambina gravemente malata. PER AIUTARLO – IN BASE ALLE NUOVE NORME – POSSIAMO DONARGLI UN GIORNO DELLA NOSTRA RIMANENZA DELLA LICENZA ORDINARIA/PERMESSI DELL’ANNO 2019. Trovi tutto qui >>>



