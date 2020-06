ART. 54 / LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA CALABRIA DA RAGIONE AD UN CARABINIERE. CONDANNATA L’INPS

Roma, 19 giu 2020 – ENNESIMA SENTENZA POSITIVA AL PERSONALE DELL’11.6.2020 NR. 150 – CORTE CONTI CALABRIA. BISOGNEREBBE DIRE AL PRESIDENTE DELL’INPS PASQUALE TRIDICO CHE TUTTI QUESTI SOLDI (SIAMO SUL MILIONE DI EURO ORMAI?) SPESI DALL’INPS PER IMPUGNARE LE ISTANZE RESPINTE VANNO A CARICO DEI CONTRIBUENTI CHE PAGANO LE TASSE. E NEL CONTEMPO FA PERDERE TEMPO AL PERSONALE CHE HA DIRITTO AL RICALCOLO DELLA PENSIONE IN BASE ALL’ART. 54. Forse nessuno informa il presidente dell’INPS? E se organizziamo un articolo a pagamento sui giornali nazionali? Con 10 euro a testa si potrebbe tentare anche questa pressione mediatica.

Segue parte finale della sentenza nr. 150, di cui in oggetto – disponibile qui – >>>

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, come in motivazione.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate a favore della parte nella misura di € 1,000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27.

Il Giudice

