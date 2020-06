RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE. DALLA BUSTA PAGA DI LUGLIO 2020 ARRIVA LA RIDUZIONE FISCALE. Un ottimo vantaggio per i lavoratori con un reddito massimo fino a 40.000 euro lordi annui. INTERESSATI ANCHE I MILITARI, POLIZIOTTI E VIGILI DEL FUOCO

Roma, 221 giu 2020 – IL TANTO ATTESO TAGLIO DEL CUNEO FISCALE DELLE BUSTE PAGA STA’ DIVENTANDO UNA REALTA’, NONOSTANTE L’ENORME CRISI ECONOMICA E LAVORATIVA CAUSATA DAL CORONAVIRUS. UNO SFORZO PER LE CASSE DELLO STATO E DEL GOVERNO CHE DOVRA’ GESTIRE AL MEGLIO QUESTO PERIODO DI PROFONDA CRISI. UNA RIDUZIONE CHE DA LUGLIO 2020 PER ALCUNI SI TRADUCE ANCHE IN 100 EURO NETTI MENSILI IN PIU’ IN BUSTA PAGA. PER ALTRI SOLO 20 EURO (PERCHE’ GIA’ PRENDONO IL BONUS DA 80 EURO) E PER I REDDITI CHE SUPERANO I 35.000 EURO LORDI ANNUI FINO AI 40.000 CI SARA’ UNA GRADUALE DIMINUZIONE CHE SI ASSOTTIGLIA SEMPRE DI PIU’ FINO AD ARRIVARE AI 40.000 EURO LORDI ANNUI.

Il taglio del cuneo fiscale è coperto fino al 31.12.2021. Poi’ potrebbe essere riconfermato trovando altre risorse finanziarie.

Ma vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta, e cosa comportera’. Segue Comunicato Sindacale.



