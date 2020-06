ESERCITAZIONE LANCIO DELLA BOMBA A MANO, MILITARE PERDE EQUILIBRIO E FERISCE I SUOI COMMILITONI

Roma, 25 giu 2020 – Una bomba a mano SRCM lanciata male esplode a ridosso dei militari durante l’esercitazione. Sono cinque i soldati del Settimo Reggimento Alpini che finiscono all’ospedale. È accaduto ieri nel corso di una esercitazione ai militari di stanza presso la caserma “Salsa” di Belluno che hanno riportato lievi lesioni. L’ esercitazione del lancio della bomba a mano era stata programmata per il prossimo impiego del reparto per una missione all’estero. Sull’episodio sono in corso indagini.

