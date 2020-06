FORUM VIRTUALE SU: “La metamorfosi della liberal-democrazia ai tempi di Covid-19: Difesa e innovazione del Welfare Stato”. 25 giugno ore 17,00. Registrazione gratuita.

Roma, 25 giu 2020 – PARTECIPARE E’ SEMPLICE E GRATUITO. BASTA SOLTANTO REGISTRARSI, COLLEGANDOSI AL LINK https://url2.cl/s3JGp – OGGI giovedì 25 giugno 2020, alle ore 17:00 (Roma), si svolgerà il forum virtuale “La metamorfosi della liberal-democrazia ai tempi di Covid-19: Difesa e innovazione del Welfare Stato”, organizzato dalla piattaforma Stroncature e dal Gruppo di lavoro permanente d’Italia.

I relatori: On. María Luisa Alonso García (Congresso della Spagna, Legislatura XIII), Dott.ssa Marinellys Tremamunno, giornalista d’inchiesta; Dott.ssa Milagros Betancourt, Ambasciatrice in congedo del Venezuela; Rev. Don Rafal Dudala, ricercatore dell’Università Jan Kochanowski della Polonia; Dott. Stefano Pelaggi, professore presso Università La Sapienza; Dott. Víctor Rodríguez Cedeño, ex rappresentante permanente supplente del Venezuela presso le Nazioni Unite. Moderatore: Prof. Carmine Pinto, dell’Università di Salerno.

Il panel affronterà la dimensione politica della pandemia, il Populismo del XXI Secolo e le sue reti internazionali, il ruolo delle missioni mediche cubane, la proiezione della Repubblica Popolare Cinese in Europa e l’impatto della pandemia sulle relazioni internazionali. Per partecipare registrati qui: https://url2.cl/s3JGp

