L’ESERCITO CHIAMATO AD ARGINARE NUOVO FOCOLAIO CORONAVIRUS IN CAMPANIA

Roma, 25 giu 2020 – Sono saliti a 49 i casi di positività al coronavirus nel nuovo focolaio a Mondragone (Caserta), dove il sindaco ha istituito una mini zona rossa dal 22 giugno. Qualcuno tra i positivi non si riesce più a rintracciare, molti specie tra gli stranieri, non risultano censiti, e si ipotizza che abbiano fatto perdere le proprie tracce.

“In arrivo contingente dell’esercito”. Il presidente della Regione Campania De Luca ha dichiarato: “Ho avuto un colloquio con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’esercito”.

