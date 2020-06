DL RILANCIO, CORDELLA (FILP VVF): VIGILI DEL FUOCO IN ATTESA DELLE RISORSE STANZIATE IN FINANZIARIA 2020

Roma, 26 giu 2020 – “Sono passati 6 mesi dall’annuncio del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla distribuzione dei 165 milioni di euro ai Vigili del Fuoco stanziati in finanziaria 2020 per l’ equiparazione alle forze dell’ordine, ma – al momento – nelle tasche dei Vigili del Fuoco non si è visto nulla; ecco perché siamo stanchi di queste continue promesse”. Così dichiara Fernando Cordella Presidente del Fronte Italiano per il lavoro e la partecipazione – Vigili del Fuoco.

Condividiamo l’invito di oggi, del Sottosegretario all’Interno Sibilia sul “bisogno della convergenza di tutti i gruppi in Parlamento sulla proposta che assegna le risorse, presentata nel decreto rilancio proprio ieri, che deve essere sostenuta da tutte le forze politiche perché, i Vigili del Fuoco, sono patrimonio di tutto il Paese e non devono diventare oggetto di trattativa politica”.

Purtroppo – ricordiamo al Sottosegretario – che siamo a conoscenza che la proposta dell’Amministrazione, a nostro parere, risulta ancora squilibrata verso l’ equiparazione alle altre forze dell’ordine, se rapportata al rischio che ogni Vigili del Fuoco affronta ogni giorno.

Ecco perché – conclude Cordella – chiediamo, in particolare alle attuali forze di maggioranza, delle quali il Sottosegretario Sibilia fa parte, un impegno concreto verso un Corpo dello Stato che si contraddistingue e che in ogni emergenza mette la propria disponibilità al servizio della collettività.

