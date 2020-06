POLIZIOTTI: contratto di lavoro, tempo scaduto. La richiesta di rinnovo parte anche dal Sindacato della Polizia di Stato SILP-CGIL

Roma, 28 giu 2020 – SARA’ UN CONTRATTAZIONE DIFFICILE CHE COINCIDE CON L’EMERGENZA COVID-19 E CRISI ECONOMICA DEL PAESE. Ieri avevamo pubblicato la richiesta del Cocer Comparto Difesa; oggi pubblichiamo la richiesta del Sindacato di Polizia. Vedremo la risposta del Governo a queste richieste se sara’ positiva, o si salta ancora l’anno.

Segue la nota di Daniele Tissone (*): Sono passati quasi 550 giorni dalla scadenza del contratto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato. Abbiamo, in questi giorni, mobilitato i nostri territori al fine di aprire un fattivo confronto con gli operatori per comprendere al meglio le esigenze della base. Capire ciò che si è fatto e ciò che dovremmo ancora scrivere soprattutto in termini di diritti, il lato dolente delle nostre concertazioni. Abbiamo recentemente dichiarato e ribadito che questo stallo peggiora le condizioni economiche dei poliziotti già aggravate da anni di blocchi salariali e di turn-over. Il governo dovrà aprire al più presto un tavolo di concertazione perché non si possono modificare istituti, anche importanti, con altri strumenti legislativi che non siano il contratto: così facendo, infatti, si vanifica sempre di più il ruolo di chi rappresenta i lavoratori e questo non lo si può permettere. Il tempo è davvero scaduto.

(*) Segretario Generale Silp Cgil

