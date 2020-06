Elevazione e aggiornamento culturale del personale militare in servizio. NUOVA DIRETTIVA DI PERSOMIL del 25/6/2020

Roma, 30 giu 2020 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIVERSI PER DIPLOMI DI LAUREA, MASTER E DOTTORATI, IN BASE AL TITOLO CONSEGUITO, PER UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA (VFP4). Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni,ha previsto, all’articolo 1474, che lo Stato predisponga misure effettive volte a promuovere l’elevazione culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari. In tale prospettiva, questa Direzione Generale concede contributi volti a sostenere economicamente il personale militare in servizio che consegua titoli di studio utili all’accrescimento del proprio livello culturale e della preparazione professionale. Di seguito si riportano le disposizioni di dettaglio rese disponibili con la circolare del 25.6.2020.



La domanda di richiesta del contributo la puoi scaricare cliccando qui e poi selezionandoti su All. “A”..

