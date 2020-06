NEWS MOLTO IMPORTANTE / Applicazione parte economica in busta paga del “Correttivo alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia e riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate. IL TUTTO IN BUSTA PAGA DI LUGLIO 2020?

Roma, 30 giu 2020 – UN CORRETTIVO CHE TROVA FINALMENTE APPLICAZIONE DEFINITIVA IN BUSTA PAGA. Si tratta dell’adeguamento di alcune indennita’; degli arretrati economici in base alle varie decorrenze previste e del BONUS una tantum per i gradi apicali. Il tutto deriva dall’applicazione D.Lgs. n. 172 del 27 dicembre 2019 e del D.Lgs. n. 173 del 27 dicembre 2019, pubblicati in G.U il 5 febbraio 2020. A comunicarlo e’ NOIPA con una circolare diffusa oggi 30.6.2020 nr. 209. Il pagamento sembra che sia per fine luglio 2020.

NOTA UFFICIALE DI NOIPA DEL 30.6.2020: Si comunica che, a seguito di tutti gli approfondimenti e attività di allineamento con le Amministrazioni interessate, al fine di garantire una corretta e omogenea modalità di applicazione, a decorrere dalla rata di luglio 2020, si è provveduto nel sistema NoiPA ad effettuare gli aggiornamenti utili a garantire il trattamento economico al personale interessato, come previsto dai decreti legislativi in oggetto.

Segue comunicato completo e dettagliato. (Disponibile anche in PDF, clicca qui)

