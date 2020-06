NEWS / TRASPORTO PUBBLICO REGIONE SICILIA: DOPO L’ESERCITO, L’USMIA OTTIENE UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO ANCHE PER I MILITARI DELL’AERONAUTICA, DELLA MARINA E CAPITANERIE DI PORTO. A BREVE TUTTO IL PERSONALE DELLE FF.AA. POTRA’ VIAGGIARE GRATUITAMENTE IN SICILIA. Segue comunicato.

Roma, 30 giu 2020 – TRASPORTI GRATUITI PERSONALE MILITARE REGIONE SICILIA. Una nuova vittoria di USMIA che con determinazione e grazie a Politici Regionali Siciliani che ci hanno ascoltato, anche i militari di Aeronautica, Marina e Capitanerie di Porto, viaggeranno gratuitamente in Sicilia.

.

Nota della redazione del portale: è auspicabile che questi interessanti provvedimenti di trasporto gratuito riservato al personale militare, siano realizzabili in tutte le Regioni Italiane. Si confida quindi sia nell’interessamento del Sindacato che alla sensibilita’ dei Governatori Regionali verso il personale militare.

.

TRASPORTI PUBBLICI GRATUITI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NELL’AMBITO DELLA REGIONE SICILIA.

.

In relazione alla tematica in oggetto, USMIA era già intervenuta con il comunicato dello scorso 8 maggio e del 1° giugno, evidenziando l’intendimento della Regione Sicilia di concedere, al personale delle Forze dell’ordine e delle Forze Armate, la possibilità di poter usufruire del trasporto pubblico a titolo gratuito.

.

Eravamo stati tempestivamente informati dell’avvio dell’iter approvativo da parte dell’Amministrazione Regionale, volto a emanare, entro breve termine, l’apposito Decreto a firma l’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Avv. Marco Falcone.

.

Apprendiamo, oggi, che l’apposita Commissione regionale ha licenziato il provvedimento con parere favorevole. Si tratta ora di concludere ulteriori brevi passaggi formali prima della completa operatività del decreto.

Con l’occasione, rinnoviamo sentimenti di riconoscenza e gratitudine al Governo Musumeci, e con esso all’Assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, per l’impegno e per l’attenzione rivolta ai “Servitori dello Stato”, costantemente impegnati per la sicurezza della nostra Nazione.

Roma, 30 giugno 2020

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Associazione Sindacale Militari Interforze Associati con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 30, C.F. 96426250583

www.usmia.it email info@usmia.it usmia_sg@pec.it

–