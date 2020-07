SU NOIPA E’ VISIBILE L’IMPORTO DELLO STIPENDIO DI FINE LUGLIO. Vediamo cosa possiamo trovarci

Roma, 2 lug 2020 – UN MESE DI LUGLIO DOVE CI DOVEVANO ESSERE ALCUNE NOVITA’ IMPORTANTI PER IL PERSONALE, ED ERA ANCHE SPERANZA DI TROVARCI DELL’ALTRO. MOLTI SONO RIMASTI DELUSI. Dal bonus cuneo fiscale che decorre da luglio 2020. All’applicazione degli aumenti stipendio e una tantum gradi apicali derivanti dal correttivo al riordino delle carriere del 2019. Poi il FESI del 2019. E poi anche l’adeguamento stipendio e arretrati economici dei nuovi marescialli ex/958. Una carrellata di provvedimenti che purtroppo di certo ad oggi 2/7 c’e’ ben poco.

Molti dovrebbero anche percepire in luglio il rimborso del 730 annuale.

Siamo riusciti ad analizzare solo due posizioni certe: una e’ quella di un Primo Luogotenente e una di un nuovo Maresciallo EX/958 (Proveniente dai Graduati e in possesso di un grado di provenienza non alto). Il Primo Luogotenente si trova circa 26,74 euro netti in piu’ rispetto al mese precedente, e potrebbe trattarsi di due cose: o dell’adeguamento dell’assegno pensionabile derivante dal riordino gradi del 2019 con relativi arretrati da gennaio 2020, oppure del bonus cuneo fiscale.

Invece per quanto riguarda il nuovo Maresciallo EX/958, lo stesso si trova circa 4.500 euro nette in piu’. Potrebbe trattarsi degli arretrati del nuovo grado e adeguamento stipendio. Potrebbe esserci anche il bonus fiscale se e’ stato pagato.

Ad ogni buon fine la verita’ la sapremo con l’arrivo del cedolino stipendio di fine luglio dove ognuno di noi ha una situazione diversa dall’altro e con provvedimenti da percepire uguali e anche diversi.



Qualcuno ci ha chiesto se qualcosa potrebbe essere pagato con cedolino a parte. Cosa gia’ successa nel passato. Tutto e’ possibile. Formo restando comunque che ognuno di noi ha un credito con l’amministrazione che se non e’ in luglio sara’ pagato in agosto e al massimo in settembre.

Le lettere diffuse da Noipa e dagli Uffici della Difesa non sono sempre molto chiare nei pagamenti e possono creare delle false attese da parte degli stipendiati. Noi ci siamo limitati a diffondere cio’ che di ufficiale e’ stato reso di dominio pubblico. Poi tradurre tutto in busta paga sembra sempre complesso e spesso tardivo. Di fake news non ce ne sono. C’e’ solo da attendere a volte.

