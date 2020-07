TRASFERIMENTI IN AERONAUTICA MILITARE: SEI EXTRA ORGANICO? DAL SUD TI MANDANO AL NORD ITALIA

Roma, 2 lug 2020 – UNA STORIA ASSURDA, CON PESANTI RIPERCUSSIONI ANCHE IN FAMIGLIA. E’ VERO CHE UNO E’ MILITARE, MA NON PER QUESTO VA TRASFERITO DOPO 25 ANNI DI SERVIZIO A MIGLIAIA DI KM DI DISTANZA DA DOVE LAVORA ORA. Possibile che non gli si puo’ trovare una collocazione e reimpiego in zona? In Puglia? E’ possibile rovinargli quella serenita’ familiare e personale che fino ad ora possedeva? E’ normale che con uno stipendio basso si possa pensare che il tenore di vita una volta trasferito cosi’ lontano sia identico a prima? Le domande sono tante, ma le risposte non ci sono. Ci vedo solo cattiverie di una amministrazione che ci considera una famiglia quando gli fa comodo, ma che poi ti abbandona appena puo’. Possibile che non gli si puo’ trovare una collocazione e reimpiego in zona? In Puglia? E’ possibile rovinargli quella serenita’ familiare e personale che fino ad ora possedeva? E’ normale che con uno stipendio basso si possa pensare che il tenore di vita una volta trasferito cosi’ lontano sia identico a prima? Le domande sono tante, ma le risposte non ci sono. Ci vedo solo cattiverie di una amministrazione che ci considera una famiglia quando gli fa comodo, ma che poi ti abbandona appena puo’.

.

Possiamo consigliare al collega di rivolgersi ad un buon studio di Avvocato/i e fare ricorso contro il provvedimento di trasferimento. Magari subito gli concedono la sospensiva, nell’attesa della sentenza definitiva, e per ora rimane dove e’. Poi si vedra’ se le ragioni del trasferimento cosi’ lontano sono giustificate.



.

QUESTA CHE SEGUE E’ LA SEGNALAZIONE CHE ABBIAMO RICEVUTO.

.

Buonasera,

io lavoro in Puglia. Nel mese di ottobre 2019 mi chiamano dall’ufficio personale per firmare l’annesso “2” perché ero extra organico (ci sono oltre 100 colleghi nella mia stessa situazione). Inserisco nell’annesso “2” le mie preferenze per la Puglia e appongo le mie due firme rifiutando anche la legge 100. Dopo esattamente tre mesi mi richiamano con estrema urgenza per rifirmare l’annesso “2” (forse c’era qualcosa di sbagliato?). Ritorno in caserma, ricompilo allo stesso modo le preferenze e però mi fanno mettere questa volta solo una firma. Faccio tutto come richiesto e consegno.

.