NOTA UFFICIALE DEL CUSI DIFESA / APPLICAZIONE PARTE ECONOMICA RIORDINO CARRIERE ANNO 2020. Ritardi e rimandi. Per gli ufficiali gia’ tutto ok.

Roma, 3 lug 2020 – PER GLI UFFICIALI GIA’ TUTTO OK DA GIUGNO E AD AGOSTO ANCHE PER GLI STRAORDINARI, E CON DECORRENZE DEI CONTEGGI ARRETRATI DAL 1.1.2018 (circa 30 mesi per xx euro, dovrebbe venire fuori un bel gruzzoletto di arretrati e tutti insieme giustamente). Per i Graduati e Sottufficiali a luglio (gia’ notata la piccolissima differenza su NOIPA) per l’applicazione dell’assegno aggiuntivo pensionabile e dell’assegno di funzione (adeguamenti previsti solo per chi compete, non per tutti), con decorrenza arretrati dal 1.1.2020 (pochissime decine di euro). Pero’ rimangono da pagare gli assegni una tantum per i gradi apicali dei Graduati e Sottufficiali, poiche’ questi assegni sono stati classificati dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) quali emolumenti accessori. Il loro pagamento è pertanto subordinato a procedure di finanziamento ed ad un iter autorizzativo maggiormente complesso, con tempi e modalità definite esclusivamente dal MEF. Mese di applicazione: da definire. Forse si va un po’ troppo per le lunghe? E’ da sei mesi che il riordino e’ legge dello Stato. Muoversi prima no?



SEGUE NOTA INFORMATIVA DEL CUSI NR. 9/2020 DEL 2/7/2020



Applicazione del decreto legislativo n° 173 del 27 dicembre 2019 “norme integrative e correttive al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate”.

Si rende noto che sono in corso di concerto con NoiPA, le attività volte all’attribuzione dei benefici economici derivanti dalla norma in oggetto. Si riportano di seguito, in maniera estremamente sintetica, le principali voci stipendiali interessate ed il mese di applicazione dei benefici:

ASSEGNO PERSONALE DI RIORDINO Previsto a decorrere dal 1° gennaio 2018 per gli Ufficiali che al 31 dicembre 2017 avevano maturato 13 anni dalla nomina ad Ufficiale/Aspirante.

Mese di applicazione: giugno 2020

INQUADRAMENTO STIPENDIALE UFFICIALI PER I QUALI E’ PREVISTO IL DIRETTO CONSEGUIMENTO DEL GRADO DI TENENTE Inquadramento stipendiale con abbattimento di 24 anni degli Ufficiali a nomina diretta che alla data del 1° gennaio 2018 rivestivano almeno il grado di Maggiore e gradi corrispondenti che abbiano maturato il venticinquesimo anno dalla nomina ad Ufficiale prima del ventitreesimo anno dalla nomina a Tenente.

Mese di applicazione: giugno 2020

IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono state rideterminate le misure dell’importo aggiuntivo pensionabile.

Mese di applicazione: luglio 2020

IMPORTO ASSEGNO FUNZIONALE A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono state rideterminate le misure dell’assegno funzionale pensionabile previsto per il personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio comunque prestato.

Mese di applicazione: luglio 2020

MISURE LAVORO STRAORDINARIO CAPITANI CON + 13 ANNI DALLA NOMINA AD UFFICIALE /ASPIRANTE DAL 1° GENNAIO 2018 Al personale che alla data del 1° gennaio 2018 rivestiva il grado di Capitano senza aver maturato i 13 anni dal conseguimento della nomina ad Ufficiale/Aspirante, è stata incrementata la misura del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal compimento della predetta anzianità e fino all’inquadramento nel livello retributivo superiore.

Mese di applicazione: probabilmente agosto 2020

ASSEGNI UNA TANTUM PER I GRADI APICALI Tali voci stipendiali sono state classificate dal MEF quali emolumenti accessori. Il loro pagamento è pertanto subordinato a procedure di finanziamento ed ad un iter autorizzativo maggiormente complesso, con tempi e modalità definite esclusivamente dal MEF.

Mese di applicazione: da definire CUSI

