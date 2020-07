Disposizioni applicative concernenti l’art. 38 della Convenzione riguardante lo stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento, il trattamento economico, la mobilitazione e l’impiego del personale del corpo volontario speciale, ausiliario dell’Esercito italiano, dell’Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta (ACISMOM).

Roma, 4 lug 2020 – RESA NOTA IN QUESTI GIORNI DA PREVIMIL, PUBBLICHIAMO LA CIRCOLARE NR. 122066 DATATA 6/11/2019, RELATIVA AL FUNZIONAMENTO E TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE DELL’ACISMOM, MEGLIO INDICATA IN OGGETTO.

PREMESSA. Il Corpo Militare dell’ACISMOM è un corpo speciale, volontario, ausiliario dell’Esercito, disciplinato:

-dagli artt. 1761 -1775 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni;

-dalla Convenzione stipulata in data 14 febbraio 2014 dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’ACISMOM, approvata con decreto interministeriale del 22 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Tale Convenzione ha sostituito la precedente stipulata in data 15 febbraio 1949 e approvata con decreto interministeriale 1° settembre 1949 e successive modifiche e integrazioni. Il funzionamento del Corpo Militare è assicurato dall’attività del personale del ruolo permanente, che comprende: 4 Ufficiali superiori della categoria commissari (3 Maggiori/Tenenti Colonnelli e 1 Colonnello), 5 Ufficiali inferiori della categoria commissari, 10 unità complessive di personale di assistenza (Sottufficiali e Militari di truppa). Complessivamente si tratta di 19 Unità, come previsto dalla Tabella “A” allegata alla menzionata Convenzione.

Il personale iscritto nel ruolo permanente, per il quale è costituito un rapporto di impiego con l’ACISMOM, è destinatario delle disposizioni relative allo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale militare di pari grado in spe dell’Esercito, in quanto applicabili.

La circolare completa la trovi qui >>>

