DL RILANCIO, CORDELLA (FILP VVF): VIGILI DEL FUOCO STANCHI DI QUESTO TEATRINO DELLA POLITICA

Roma, 4 luglio 2020 – “Sono passati 6 mesi dall’annuncio in prima persona del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sulla distribuzione dei 165 milioni di euro ai Vigili del Fuoco stanziati in finanziaria 2020 per l’ equiparazione alle forze dell’ordine, ma per l’assegnazione, si assiste ancora ad una scarico di responsabilità senza precedenti, tra l’annuncio di presentazione di emendamenti ammessi e inammissibili, tra maggioranza e opposizione, sullo stanziamento delle risorse riferito al decreto rilancio, in questi giorni in discussione alla Camera per la conversione in legge” Così dichiara Fernando Cordella Presidente del Fronte Italiano per il lavoro e la partecipazione – Vigili del Fuoco. “Sono passati 6 mesi dall’annuncio in prima persona del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sulla distribuzione dei 165 milioni di euro ai Vigili del Fuoco stanziati in finanziaria 2020 per l’ equiparazione alle forze dell’ordine, ma per l’assegnazione, si assiste ancora ad una scarico di responsabilità senza precedenti, tra l’annuncio di presentazione di emendamenti ammessi e inammissibili, tra maggioranza e opposizione, sullo stanziamento delle risorse riferito al decreto rilancio, in questi giorni in discussione alla Camera per la conversione in legge”

Il responsabile politico dei 5 stelle Vito Crimi ha dichiarato che la Lega, attuale partito di minoranza, è riuscita a stoppare i 165 mln per i Vigili del Fuoco, a noi cari politici, queste beghe politiche non interessano, come non piace essere tirati per la “giacchetta”, in quanto il nostro lavoro è per tutta la collettività, dichiara Cordella.