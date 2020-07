PENSIONI: SOLO ATTIVANDO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SI POTRA’ DARE DIGNITA’ ALLE FUTURE PENSIONI DEI MILITARI

Roma, 4 lug 2020 – UNA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CHE DA OLTRE 25 ANNI NON E’ MAI DECOLLATA. COLPEVOLI LE ISTITUZIONI E I GOVERNI. Non e’ stata una dimenticanza ma soltanto una scelta di menefreghismo, tanto il problema non e’ dei politici. Uno Stato assente e colpevole anche con chi serve la Patria in armi. Di seguito segnaliamo la lettura di un interessante articolo, a seguito di una sentenza sul tema della pensione complementare, a firma della Giornalista Maria Enrica Rubino, dal titolo: “Sindacati militari: “su sistema previdenziale ci aspettiamo risposte tempestive dalle istituzioni”, clicca qui >>>



