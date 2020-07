RADIO ESERCITO “SBARCA” SUL WEB, DAL 6 LUGLIO TUTTI POSSONO ASCOLTARLA

Roma, 4 lug 2020 – RADIO ESERCITO “ESCE DALLE CASERME”. Attiva già dal mese di giugno 2019 sulla rete interna di Forza Armata, “Radio Esercito” trasmette un palinsesto “24h e 7/7 gg.” di musica e intrattenimento con spazi dedicati alla comunicazione interna e argomenti del mondo militare.

Per ascoltare “Radio Esercito” in streaming occorrerà collegarsi dal 6/7 con il proprio smartphone, pc o tablet al sito internet dell’Esercito Italiano www.esercito.difesa.it

RASSEGNA STAMPA.

Ecco Radio Esercito, “così faremo conoscere a tutti la nostra Forza Armata”

Notizie dal mondo militare, ospiti, tanta musica. Sbarca, dal 6 luglio, sul web ‘Radio Esercito’, che da un anno viene trasmessa sulla rete interna della Forza Armata e da lunedì diventa invece accessibile a tutti: “L’obiettivo è ampliare la conoscenza della Forza Armata”, spiega all’Adnkronos il maggiore Alessandro Farao’, comandante della Compagnia Tv Radio e direttore dei programmi di ‘Radio Esercito’.

Nata nel giugno 2019, all’interno degli studi del 28esimo Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia”, con sede a Pesaro, Radio Esercito trasmetterà in streaming collegandosi all’indirizzo internet www.esercito.difesa.it. “La Radio è nata dalla volontà esplicita del Capo di Stato Maggiore, Salvatore Farina, di migliorare e aumentare il più possibile la velocità di comunicazione con tutta la comunita militare”, racconta il maggiore Farao’ spiegando che in tal senso la radio è “stata individuata come strumento e media più veloce. Qui al 28esimo Reggimento Comunicazioni Operative ‘Pavia’ sono nate le prime esperienze radiofoniche come le conosciamo in epoca moderna. Dopo un’esperienza fatta all’estero, in Afghanistan, due anni fa è nato il progetto della Radio che, da un anno, trasmette a tutto il personale dell’Esercito in Italia e all’estero”. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

