NEWS / SUPERCAMPAGNA OPERATIVA / AMPLIATI GLI ENTI LOGISTICI CON DIRITTO ALLA SUPERCAMPAGNA OPERATIVA AL 150 PER CENTO. (Elenco generale di tutti gli Enti interessati di Esercito, Aeronautica, Marina e Capitanerie di Porto). Nuovo Decreto del Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Enzo VECCIARELLI del 25.6.2020 (Decreto disponibile all’interno).

Roma, 6 lug 2020 – UNA CONQUISTA CHE APPORTERA’ BENEFICI ECONOMICI IN BUSTA PAGA PER ALTRI COLLEGHI CHE NON ERANO AL 150 PER CENTO DELL’INDENNITA’ OPERATIVA. ORA BISOGNA ANCHE IMPEGNARSI PER RIVEDERE AL RIALZO GLI IMPORTI DELL’INDENNITA’ OPERATIVA PERCEPITA, FERMA ORMAI DA OLTRE 20 ANNI.

Tutti gli Enti dell’Area Logistica, ad eccezione per il momento dei DMML tranne quello di Bari, dal 1 gennaio 2019 (quindi con relativi arretrati economici) sono collocati in SUPERCAMPAGNA. Il lavoro fatto dai Comandanti Logistici in questi anni e dalla Rappresentanza Militare del Coir Logistico già dal precedente mandato per il tramite dello SMD è stato lungimirante ed eccezionale per il personale militare. Il Decreto è stato firmato il 25/6/2020. Ora bisogna solo attendere che lo Stato Maggiore dirami al CNA il pagamento degli arretrati e l’aggiornamento delle buste paga del personale militare interessato.



NOTA DELLA REDAZIONE.

Non sarebbe anche male arrivare ad una rivisitazione del valore dell’indennita’ operativa spettante poiche’ e’ da oltre 20 anni che non e’ stata mai rivista al rialzo.

Segue lettera di SMD e Decreto Firmato del 25/6/2020, disponibile anche in PDF, cliccando qui >>>



Cerca nel sito Search for: