COVID-19, verrà corrisposto ancora l’incremento per il  lavoro straordinario previsto per i Soldati Italiani Impiegati?

Roma, 9 lug 2020 – Il Cocer Esercito chiede per i militari costantemente dispiegati un intervento autorevole e deciso del Sig. Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, al fine di garantire una equità di trattamento con le Forze di Polizia impiegate nelle medesime attivita. Oltre al Ministro della Difesa, sarebbe auspicabile un coinvolgimento di tutte le forze politiche parlamentari che nel precedente decreto hanno contribuito efficacemente in favore del personale ad elevare a 40 ore mensili lo straordinario remunerato, come il Senatore Gasparri Maurizio, sempre attento e sensibile verso l’Esercito Italiano.

Signor Ministro della Difesa, il personale dell’Esercito Italiano deve essere giustamente remunerato per le molteplici attivita’ ed assetti schierati, sia per contrastare l’emergenza in essere che per far fronte alle molteplici esigenze per la salvaguardia della Nazione.

Sotto: il comunicato di ieri del Cocer Esercito.

