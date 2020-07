EX MILITARE DELL’ESERCITO ARRESTATO PER PROSELITISMO ISLAMICO

Roma, 9 lug 2020 – Un ex Lanciere di Montebello dell’Esercito italiano è stato arrestato per proselitismo terrorista islamico. Aveva anche svolto quando era in servizio anche una missione in Albania.

Diventato musulmano convinto dai reclutatori che agiscono liberamente a Milano. Ora deve rispondere di istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo informatico ed il gip Gne ha chiesto la restrizione in carcere.

Già nel mirino dell’antiterrorismo, nelle ultime fasi delle indagini, temendo di essere intercettato inizia a praticare tecniche di dissimulazione, tipica degli islamici, che ingannano gli interlocutori dimostrando pacifismo, accondiscendenza e rinunciando a vestirsi e radersi come sono abituati a fare.

«A me Bin Laden piace», dichiarava su Facebook e lanciava continuamente messaggi di odio inneggiando ai combattenti caduti: «Gloria a chi muore da martire». Per il virus parla di castigo verso gli infedeli che hanno comportamenti impuri contro il corano.

