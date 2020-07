Difesa: Cocer, ddl su sindacato tradisce attese militari. Molte le preoccupazioni tra il personale

Roma, 10 lug 2020 – FARE UNA RIFORMA DEGNA DI UN PAESE CHE SULLA CARTA COSTITUZIONALE RISULTA UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA. GIUSTO ANCHE PER BILANCIARE DIPENDENTI E DATORI DI LAVORO. Segue Agenzia ANSA. Il disegno di legge sull’associazionismo sindacale tra i militari, ormai prossimo alla discussione in Aula alla Camera, non garantisce i diritti fondamentali dei militari tradendo le aspettative del personale di tutto il Comparto. Così il Cocer Interforze.

Il documento, secondo l’organismo, oltre a mettere in serio pericolo la rappresentatività per un lasso di tempo imprecisato, non offre alle nuove organizzazioni sindacali gli strumenti legislativi idonei per tutelare adeguatamente i diritti del personale con le stellette, “minando la dignità di migliaia di donne e uomini che operano incessantemente nel territorio nazionale ed estero nell’ambito della difesa e della sicurezzadel Paese”. (ANSA).

2020-07-09 19:16

