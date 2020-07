F.E.S.I., UN OTTIMO RISULTATO OTTENUTO DAI CO.CE.R.. Soddisfatti i Delegati e il personale amministrato. La dichiarazione del Delegato Cocer Interforze Fabio Minissale

Roma, 11 lug 2020 – NON SI PUO’ CHE DARE ATTO AI DELEGATI DEL CO.CE.R PER IL LAVORO SVOLTO FIN QUI AL FINE DI ARRIVARE ENTRO LUGLIO AL PAGAMENTO DEL FESI. OTTIMO ANCHE L’ALLARGAMENTO DEL NUMERO DEGLI INCARICHI PERCETTORI DELLA MAGGIORAZIONE. Una maggiorazione non di poco conto che gia’ dall’anno scorso alcuni incarichi hanno visto in busta paga. Quest’anno ne saranno molti di piu’. Basta rileggersi i decreti approvati dal Ministero della Difesa e SMD.

Per Fabio Minissale – Delegato Co.ce.r. Interforze -: “Ebbene, e’ ufficiale, quindi il FESI, grazie al grande lavoro di SMD e del CUSI, ma anche del Cocer Comparto Difesa che non ha perso tempo a dare il parere favorevole, sara’ pagato con un cedolino straordinario a luglio, nella percentuale del 70 per cento, mentre il restante 30 per cento sara’ pagato non appena il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) rendera’ disponibile l’importo mancante.

Ma in tutto questo, nonostante l’emergenza tutt’ora in atto, vorrei ringraziare anche i Colleghi del CNA-Esercito che hanno continuato a lavorare senza sosta. Se il FESI verra’ pagato entro questo mese di luglio, è anche grazie al loro prezioso contributo.” Cosi’ Fabio Minissale, Delegato del Co.ce.r. Interforze

Qui trovi la nota ufficiale del CUSI-DIFESA circa il pagamento del FESI entro Luglio 2020 >>>

Cerca nel sito Search for: