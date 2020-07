IMPORTI FESI 2019 DA PERCEPIRE NEL2020 / IL S.I.A.M.O. ESERCITO HA DIFFUSO LA PRIMA TABELLA CON GLI IMPORTI

Roma, 11 lug 2020 – GLI IMPORTI DEL FESI 2019. A VOLTE COMPLESSI, ASTRUSI, MA C’E’ CHI RIESCE A DARCI I NUMERI GIUSTI. QUESTI CHE SEGUONO SONO I CONTEGGI RIPORTATI IN UNA TABELLA REALIZZATA PER IL S.I.A.M.O. ESERCITO DAL CM. CA. SC. DENIS NOVIELLO. Non si tratta solo di semplici calcoli, ma vanno aggiunti anche le competenze indicate nelle note, a fondo tabella. Poi per chi ricopre uno degli incarichi previsti dal 2019, va aggiunta una ulteriore maggiorazione ad hoc. In sostanza quest’anno il FESI dovrebbe essere piu’ alto per tutti e anche piu’ gratificante per i nuovi incarichi previsti e ricoperti dai colleghi.

Ricordiamo che il CUSI Difesa ha diffuso una nota specificando che paghera’ il 70 per cento entro luglio 2020 e il restante 30 per cento sara’ pagato non appena il MEF rendera’ disponibile il resto degli importi (vedi nota CUSI Difesa qui >>>).

Il Decreto firmato dal Ministro della Difesa il 6/7/2020 lo trovi qui >>>

