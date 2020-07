Regionali Veneto, Sandro Taverna (FDI) incontra il sindacato Siam del 51esimo Stormo di Istrana (TV)

Roma, 12 lug 2020 – (Riceviamo e pubblichiamo). IN OCCASIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI, QUESTO SPAZIO E’ APERTO E DISPONIBILE A PUBBLICARE TUTTE QUELLE QUESTIONI CHE RIGUARDANO I MILITARI E LA VITA SUL TERRITORIO, SENZA NESSUNA CENSURA PER NESSUNO. Di seguito diamo conoscenza dell’esito dell’incontro. Articolo pubblicato da www.trevisotoday.it – Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, candidato alle prossime elezioni in Veneto ha manifestato la sua attenzione ai militari presenti sul territorio, grazie ad un programma mirato d’incontri scegliendo di partire con il sindacato dell’Aeronautica Militare Siam presente nella base del 51° Stormo d’Istrana, tramite il suo coordinatore locale di Treviso e Istrana Marco Viscovich, il quale ha da subito richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza che sia la provincia che la Regione deve affrontare, anche in virtù dei recenti fatti. Ha inoltre espresso il concetto di controllo, mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi all’epidemia da Covid-19, onde evitare di dare vita a nuovi focolai quindi ulteriori misure di contenimento dal contagio. Con l’intervento del coordinatore Marco Viscovich del Siam 51 si punta verso l’impegno dell’amministrazione provinciale e regionale affinché sia riconosciuta la libera circolazione sui mezzi di trasporto ferroviario, stradale e della navigazione per i militari in divisa“. L’articolo completo continua qui >>>

Cerca nel sito Search for: